Украинец пытался провезти в Иран информации о вооружении фрегата «Гетман Сагайдачный»

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении украинцу, который пытался перевезти через таможенную границу Украины в Иран военную информацию, которая касается корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен фрегат проекта "Гетман Сагайдачный". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что мужчина, находясь на должности старшего научного сотрудника одного из исследовательских институтов, решил незаконно вывезти из Украины в Иран военную информацию о вооружении фрегата "Гетман Сагайдачный", осознавая, что эта информация относится к специальной военной.

Мужчина скопировал эту информацию себе на флеш-накопитель. В дальнейшем, в зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь" сотрудниками правоохранительных органов, на основании постановления суда, злоумышленник был задержан.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины. Нарушение наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности. // 112.ua