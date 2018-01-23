Боевики обстреляли из тяжелого вооружения «свой» Докучаевск

Боевики обстреляли из тяжелого вооружения подконтрольный им Докучаевск в Донецкой области. Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, предположительно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск. По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения. Наши военнослужащие, которые выполняют задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра (об этом мы сообщали в вечерней сводке) боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону ими же захваченного Докучаевска", - говорится в сообщении.

В штабе утверждают, что таким образом российские наемники в очередной раз создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов. // 112.ua