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СБУ блокувала механізм завдання збитків держбюджету на 700 мільйонів гривень

23.01.2018 00:05

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим блокували механізм завдання збитків державному бюджету імпортерами товарів легкої промисловості на суму майже сімсот мільйонів гривень із застосуванням корупційних схем.

У рамках кримінального провадження, відкритого за фактами зловживання менеджментом компаній-імпортерів, співробітники спецслужби задокументували систематичні факти заниження вартості імпортованих товарів менеджментом деяких комерційних структур.

Фото Служба безпеки України.

Оперативники СБ України встановили, що ці кошти протягом 2016-2017 років імпортери вносили на депозитні рахунки митниці, відкриті в органах казначейства, як фінансову гарантію проведення митних операцій.

Потім через фіктивну заниженість у десятки разів вартості імпортованої продукції кошти мали протиправно повернутися на рахунки фіктивних компаній афільованих з постачальниками.

Завдяки роботі співробітників СБ України заблоковано процес повернення майже 700 мільйонів гривень з рахунків казначейства.
У ході обшуків в офісах підприємств-імпортерів та підрозділах Державної митної служби оперативники спецслужби виявили документацію, яка доводить проведення фінансової оборудки.

Під час досудового слідства правоохоронці також отримали інформацію про свідому видачу окремими суддями рішень щодо скасування висновків митниць про коригування митної вартості товарів. Кошти планувалось списати на користь підприємств-імпортерів, а не зарахувати згідно із законодавством до державного бюджету України.

Триває слідство у рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 375 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України

 

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