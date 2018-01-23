В Одесском порту задержали «странных» страйкболистов с «незнакомым» оружием

Молодые люди говорят, что заигрались в страйкбол, но пограничники сочли их оружие подозрительным

Пограничники задержали на территории Одесского порта четверых вооруженных парней. Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ, инцидент произошел в воскресенье.

Автомат стреляет шариками. Фото: ГПСУ

Молодые люди представились правоохранителям как страйкболисты — участники командной игры, в которой противники стреляют друг в друга пластиковыми шариками вместо пуль из точных по внешнему виду копий боевого оружия, работающего за счет аккумулятора.

"Но они "проиграли игру" пограничникам и были задержаны", — сообщают в ведомстве.

Стражи границы выявили у них макеты АКМ, АКС (автомат Калашникова модернизированный, автомат Калашникова со складным прикладом), два магазина под патроны, учебную гранату Ф-1, ножи, стартовый пистолет, наручники, саперную лопатку, радиостанцию и два фонарика. Для дальнейшего разбирательства задержанных передали в полицию.

Как рассказал "Сегодня" один из представителей сообщества одесских страйкболистов, набор изъятых вещей выглядит довольно странно как для их игры.

"Мы не используем в страйкболе настоящие ножи и учебные гранаты. Все холодное оружие у нас резиновое, чтобы никого не травмировать, а гранаты — пластиковые или картонные. И для меня загадка, зачем им понадобились наручники и стартовый пистолет", — рассказал нам представитель сообщества Михаил, добавляя, что ни он, ни его знакомые раньше никогда не видели изъятых автоматов, хотя обычно оружие единомышленников "знают в лицо".