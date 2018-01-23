В Москве киллер с букетом цветов застрелил предпринимателя

Инцидент произошел в 20:15 около дома номер 23 по Ломоносовскому проспекту. Пострадавший был госпитализирован, но позже скончался. Стрелок скрылся на автомобиле. Объявлен план «Перехват».
Mash пишет
, что следствие считает произошедшее заказным убийством. По данным телеграм-канала, «в руке у убийцы был букет цветов, возможно, в нем он прятал пистолет».
По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибший занимался предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли. Mash уточняет, что это предприниматель Махач Чагучиев.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела против неизвестного, расстрелявшего предпринимателя, говорится
на сайте московского СК. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). // Новая газета