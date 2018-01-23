В Москве киллер с букетом цветов застрелил предпринимателя

Инцидент произошел в 20:15 около дома номер 23 по Ломоносовскому проспекту. Пострадавший был госпитализирован, но позже скончался. Стрелок скрылся на автомобиле. Объявлен план «Перехват».

Mash пишет , что следствие считает произошедшее заказным убийством. По данным телеграм-канала, «в руке у убийцы был букет цветов, возможно, в нем он прятал пистолет».

По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибший занимался предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли. Mash уточняет, что это предприниматель Махач Чагучиев.