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В Москве киллер с букетом цветов застрелил предпринимателя

23.01.2018 01:13

 Вечером в понедельник в Москве застрелили предпринимателя, сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в 20:15 около дома номер 23 по Ломоносовскому проспекту. Пострадавший был госпитализирован, но позже скончался. Стрелок скрылся на автомобиле. Объявлен план «Перехват».
 
Картинки по запросу застрелил
 
Mash пишет, что следствие считает произошедшее заказным убийством. По данным телеграм-канала, «в руке у убийцы был букет цветов, возможно, в нем он прятал пистолет».
 
По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибший занимался предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли. Mash уточняет, что это предприниматель Махач Чагучиев.
 
Следственный комитет возбудил два уголовных дела против неизвестного, расстрелявшего предпринимателя, говорится на сайте московского СК. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). // Новая газета

 

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