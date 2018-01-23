Объявлен в розыск подозреваемый в разбойном нападении в Николаеве (фото)

В Николаеве полиция разыскивает мужчину за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В понедельник, 22 января, около 12:30 преступник совершил попытку разбойного нападения на ювелирный магазин на улице Космонавтов. Он угрожал продавцу пистолетом и требовал отдать ювелирные изделия, однако, увидев ювелира, сбежал.

Менее чем через полчаса злоумышленник забежал в финансовое учреждение на проспекте Мира и совершил разбойное нападение, забрав из кассы три тысячи гривен. Работники нажали «тревожную кнопку» и вызвали охрану, которая и сообщила в полицию о совершении преступления.

«За совершение тяжких преступлений разыскивается мужчина в возрасте до 30 лет, среднего телосложения, невысокого роста, с бородой и усами. Был одет в зеленую куртку, светлые джинсы и черные кроссовки», - говорится в сообщении.

Следователи Ингульского отдела полиции начали два уголовных производства по части 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В то же время спикер ГУНП в Николаевской области на своей странице в Facebook отметила, что он может быть вооружен.

«Преступник может быть вооружен, не пытайтесь самостоятельно принимать меры, если увидели или узнали человека на фото - сразу сообщайте в полицию», - написала она.

Всех, кто владеет любой информацией о личности и местонахождении злоумышленника, просят обращаться по спецлинии «102» или в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица 12-я Продольная, 42А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 21-61-92, 21-61-96 или 102. // Преступности НЕТ