Пятеро детей погибли в результате пожара в Омской области

При разборе завалов частного двухэтажного дома, обрушившегося во время пожара в поселке Седельниково Омской области, спасатели обнаружили тела пяти детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. В регионе объявлен траур.

По данным следственных органов, в доме проживала благополучная семья с семью приемными детьми, пятеро из которых погибли.

По информации, поступившей от регионального минздрава, мать госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время она находится в реанимации с ожогами около 40% тела. Двое других детей и их отец во время пожара не пострадали. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона, который глава семьи накануне принес в дом.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а прокуратура проводит проверку.

Сообщение о возгорании поступило в 12:50, а полностью оно ликвидировано в 20:00. Во время тушения произошло обрушение кровли. В борьбе с огнем участвовали девять человек и пять единиц пожарной техники. Площадь возгорания составила около 120 кв. метров.

В связи с аномальными морозами в Омской области, которые достигают минус 40 градусов, люди активно обогревают жилье всеми доступными способами, зачастую с нарушениями требований пожарной безопасности. Так, за последний месяц в Омске это уже третий взрыв газового баллона. // Znak.com