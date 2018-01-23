Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Пятеро детей погибли в результате пожара в Омской области

23.01.2018 02:29

При разборе завалов частного двухэтажного дома, обрушившегося во время пожара в поселке Седельниково Омской области, спасатели обнаружили тела пяти детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. В регионе объявлен траур.

По данным следственных органов, в доме проживала благополучная семья с семью приемными детьми, пятеро из которых погибли.

пожар

По информации, поступившей от регионального минздрава, мать госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время она находится в реанимации с ожогами около 40% тела. Двое других детей и их отец во время пожара не пострадали. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона, который глава семьи накануне принес в дом.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а прокуратура проводит проверку.

Сообщение о возгорании поступило в 12:50, а полностью оно ликвидировано в 20:00. Во время тушения произошло обрушение кровли. В борьбе с огнем участвовали девять человек и пять единиц пожарной техники. Площадь возгорания составила около 120 кв. метров.

В связи с аномальными морозами в Омской области, которые достигают минус 40 градусов, люди активно обогревают жилье всеми доступными способами, зачастую с нарушениями требований пожарной безопасности. Так, за последний месяц в Омске это уже третий взрыв газового баллона. // Znak.com

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...