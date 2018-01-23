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На Николаевщине перевернулась лодка с компанией — погибли две молодые девушки

23.01.2018 08:36

На реке Южный Буг перевернулась лодка компания молодых людей - две девушки погибли.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

утонули

В понедельник, 22 января, в 01:15 спасателям сообщили о гибели двух девушек. Выяснилось, что : 24-летний мужчина и две 20-летние девушки днем выплыли на лодке из села Новокантакузовка Доманевского района в село Бугское Вознесенского района. После того, как они перестали выходить на связь, родственники отправили на из поиски.

Примерно через полтора часа они нашли мужчину, который находился в шоковом состоянии и с признаками переохлаждения. Его доставили домой и отогрели, сейчас его состояние расценивают, как удовлетворительное. По его словам, при переправе (ширина реки в этом месте примерно 60-70 метров), в 15- 20 метрах от берега, лодка перевернулась. Все трое упали в ледяную воду. Он вытащил одну из девушек на берег, вторая также уже была почти на берегу.

В свою очередь родственники нашли на берегу одну из девушек без признаков жизни. Вторую обнаружили в полутора километрах от места происшествия по дороге в село Бугское. По предварительной информации первая девушка утонула, а вторая умерла от переохлаждения. // Преступности НЕТ

 

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