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В Харькове деньги у бизнесменов вымогали «налоговые начальники»

23.01.2018 08:48

Мошенники представлялись главами фискальной службы региона

В Харькове и области активизировались телефонные мошенники, которые требуют у предпринимателей деньги за решение проблем с налоговой.

Фото из открытых источников

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области.

По информации ведомства, мошенники представляются руководителями налоговой службы региона и вымогают у бизнесменов суммы на улаживание вопросов касательно проверок.

Налоговики просят не поддаваться на подобные провокации и в случае подобных звонков обращаться в правоохранительные органы. // Сегодня

 

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