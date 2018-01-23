В Харькове деньги у бизнесменов вымогали «налоговые начальники»

В Харькове и области активизировались телефонные мошенники, которые требуют у предпринимателей деньги за решение проблем с налоговой.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области.

По информации ведомства, мошенники представляются руководителями налоговой службы региона и вымогают у бизнесменов суммы на улаживание вопросов касательно проверок.

Налоговики просят не поддаваться на подобные провокации и в случае подобных звонков обращаться в правоохранительные органы. // Сегодня