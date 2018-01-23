Старший солдат ВСП, від якого утік затриманий, відсидить 7 діб на гауптвахті

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України було забезпечено дієве реагування в частині виявлення та попередження в майбутньому порушень під час конвоювання затриманих осіб.

У листопаді 2017 року військовослужбовець старший солдат Д. Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку виконував обов’язки конвойного щодо охорони затриманого військовослужбовця С. та допустив його втечу з під своєї охорони, чим вчинив військове адміністративне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Завдяки оперативно вжитим заходам військовою прокуратурою Вінницького гарнізону зазначеного військовослужбовця С. в найкоротший час повторно затримано та доставлено в суд для вирішення питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу.

19.01.2018 року Вінницьким міським судом Вінницької області, старшого солдата Д. визнано винним у скоєнні вищевказаного адміністративного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті на строк на 7 діб.

Військова прокуратура Центрального регіону України