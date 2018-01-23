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В России ФСБ требует, чтобы предприятия почти на 2 «футбольных» месяца свернули производство

23.01.2018 09:09

ФСБ начала предупреждать промышленные предприятия о необходимости свернуть производство на время проведения в России чемпионата мира по футболу летом этого года,

Об жтом пишет газета «Коммерсант».

Картинки по запросу чм-2018

Издание ссылается на письмо от 16 января, которое получил руководитель одного из крупных химических предприятий Нижегородской области из управления ФСБ. В нем говорится, что работа завода должна быть остановлена на время проведения ЧМ-2018 в связи со специальными правилами безопасности. Эти правила, как пишет газета, предусматривают прекращение работы «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества» во всех регионах, где проходят матчи.

В ФСБ отмечают, что руководитель компании должен издать приказ с перечнем участков, цехов и оборудования, которые должны прекратить работу. Если сделать это невозможно, то нужно дать объяснения и указать возможные последствия в случае чрезвычайных ситуаций.

На химзаводе газете рассказали, что приостановку деятельности просят ввести не только непосредственно во время проведения матчей в Нижнем Новгороде (с 18 июня по 6 июля), но и на время подготовки к ЧМ — с 14 мая. Сотрудников в этом случае придется отправить в отпуск; компания понесет «многомиллионные убытки».

По данным «Коммерсанта», такие письма получили почти все крупные производства области, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ имени Африкантова из состава Росатома, завод имени Свердлова, который производит бомбы, «Синтез» и даже сельхозпроизводители.

Среди адресатов писем газета выделяет племзавод «Пушкинское» в Большом Болдино в 200 километрах от Нижнего Новгорода. Владелец компании Игорь Гордеев сообщил изданию, что письмо касается небольшого производства комбикормов — завод «относится к категории потенциально опасных производств». «Каких-либо препятствий или дополнительных расходов я не вижу. Мы с пониманием относимся к работе спецслужб», — сказал Гордеев.

По данным «Коммерсанта», «в диалог» с ФСБ уже вступили предприятия Мордовии. // Медиазона

 

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