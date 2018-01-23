В России ФСБ требует, чтобы предприятия почти на 2 «футбольных» месяца свернули производство

ФСБ начала предупреждать промышленные предприятия о необходимости свернуть производство на время проведения в России чемпионата мира по футболу летом этого года,

Об жтом пишет газета «Коммерсант».

Издание ссылается на письмо от 16 января, которое получил руководитель одного из крупных химических предприятий Нижегородской области из управления ФСБ. В нем говорится, что работа завода должна быть остановлена на время проведения ЧМ-2018 в связи со специальными правилами безопасности. Эти правила, как пишет газета, предусматривают прекращение работы «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества» во всех регионах, где проходят матчи.

В ФСБ отмечают, что руководитель компании должен издать приказ с перечнем участков, цехов и оборудования, которые должны прекратить работу. Если сделать это невозможно, то нужно дать объяснения и указать возможные последствия в случае чрезвычайных ситуаций.

На химзаводе газете рассказали, что приостановку деятельности просят ввести не только непосредственно во время проведения матчей в Нижнем Новгороде (с 18 июня по 6 июля), но и на время подготовки к ЧМ — с 14 мая. Сотрудников в этом случае придется отправить в отпуск; компания понесет «многомиллионные убытки».

По данным «Коммерсанта», такие письма получили почти все крупные производства области, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ имени Африкантова из состава Росатома, завод имени Свердлова, который производит бомбы, «Синтез» и даже сельхозпроизводители.

Среди адресатов писем газета выделяет племзавод «Пушкинское» в Большом Болдино в 200 километрах от Нижнего Новгорода. Владелец компании Игорь Гордеев сообщил изданию, что письмо касается небольшого производства комбикормов — завод «относится к категории потенциально опасных производств». «Каких-либо препятствий или дополнительных расходов я не вижу. Мы с пониманием относимся к работе спецслужб», — сказал Гордеев.

По данным «Коммерсанта», «в диалог» с ФСБ уже вступили предприятия Мордовии. // Медиазона