В Одесской области мародеры украли более трех тонн оборванных проводов

На смену непогоде пришли мародеры: из-за кражи проводов, которые оборвались во время непогоды, люди в некоторых районах Одесской области до сих пор не имеют электроэнергии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мародеры воспользовались аварией, когда 18 января из-за снегопада было повалено более тысячи столбов.

Энергетики жалуются - пока они чинят сеть в одном месте - в другом металл воруют.

За два дня воры украли три с половиной тонны проводов в Арцизском районе. Там люди до сих пор сидят без света. Обесточен и город Вилково. Свет там дали только в местную больницу и на насосную станцию, там работают генераторы.

В целом по Украине без электричества остается более ста населенных пунктов. // УНИАН