В Одесской области мародеры украли более трех тонн оборванных проводов

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На смену непогоде пришли мародеры: из-за кражи проводов, которые оборвались во время непогоды, люди в некоторых районах Одесской области до сих пор не имеют электроэнергии. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мародеры воспользовались аварией, когда 18 января из-за снегопада было повалено более тысячи столбов.
Энергетики жалуются - пока они чинят сеть в одном месте - в другом металл воруют.
За два дня воры украли три с половиной тонны проводов в Арцизском районе. Там люди до сих пор сидят без света. Обесточен и город Вилково. Свет там дали только в местную больницу и на насосную станцию, там работают генераторы.
В целом по Украине без электричества остается более ста населенных пунктов. // УНИАН
21 грудня 2017 року парламент ухвалив закон №5364 про реформування сфери паркування. Незабаром його підпише президент. Якщо це станеться, а скоріше за все, саме так і буде,...