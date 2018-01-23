Катание на привязанных к авто санках закончилось гибелью 22-летней девушки

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Выпав из саней, девушка ударилась головой в бетонный столб и получила открытую черепно-мозговую травму.
В Тернопольской области в результате катания на привязанных к автомобилю санях погибла 22-летняя девушка.
Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, трагедия произошла сегодня около полуночи в селе Кровинка Теребовлянского района.
Согласно предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санях. Они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ, которым управлял нетрезвый водитель, и катались по селу. На одних сидело два человека, на других - одна девушка. На повороте сани занесло, молодые люди из них выпали. При этом одна из девушек ударилась головой в бетонный столб.
Она была госпитализирована в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Около 4:00 утра девушка умерла. // УНИАН
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