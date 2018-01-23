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На Сумщині дільничний упередив крадіжку водонапірної башти

23.01.2018 15:13

Недіючу металеву конструкцію на території колишньої молочно-товарної ферми запримітив підприємливий пенсіонер з Глухова, і вирішив порізати та здати її в брухт, для чого винайняв вантажівку та запросив на допомогу кількох своїх знайомих.

До голови сільради, зателефонувала жителька села Лужки та повідомила про кількох невідомих чоловіків, які на вантажівці під’їхали до металевої водонапірної башти, розташованої на території колишньої молочно-товарної ферми, та взялися розбирати її на метал. Голова по телефону повідомив про подію дільничному офіцеру поліції, а той разом зі слідчо-оперативною групою вирушив на місце події.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили, що башта вже не стоїть, а частково розрізана на шматки, лежить на землі. Біля неї порядкують кілька чоловіків з газовим різаком та стоїть вантажівка. 

Як з’ясувалося, водонапірну вежу, яка хоч і не діє, та все ж знаходиться на балансі сільгосппідприємства, ще раніше запримітив 62-річний житель Глухова, і переконавши приятелів, що все, буцімто буде законно, разом з ними приїхав різати споруду на метал. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України та розпочала слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває. 

Відділ комунікації поліції Сумської області

 

 

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