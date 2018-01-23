В Одессе со стрельбой задержали грузинскую банду барсеточников, наехавшую на патрульного

В Одессе сегодня полиция с применением оружия задержала четверых грабителей, которые совершили наезд автомобилем на патрульного.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, это произошло в Киевском районе Одессы.

Фото: dumskaya.net

По словам представителя управления, по предварительным данным, в районе улицы Архитекторской во время погони задержан автомобиль Volkswagen, в котором находилось четверо подозреваемых – граждан Грузии. По его данным, это члены «этнической банды «туристов - барсеточников».

По информации начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, мужчины, совершившие ограбление, оперативно задержаны.

«Во время задержания преступники оказали сопротивление, умышленно совершили наезд на офицера патрульной полиции и совершили столкновение с патрульным автомобилем. Полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела», - отметил Головин. По его словам, похищенное имущество, драгоценности и личные вещи возвращены хозяину. Пока не сообщается, есть ли пострадавшие.