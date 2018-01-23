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Cкасовано виправдувальний вирок так званому «екс-міністру вугільної промисловості та енергетики «ЛНР

23.01.2018 15:38

За принципової позиції регіональної прокуратури Апеляційним судом Луганської області скасовано вирок суду першої інстанції, яким виправдано колишнього «міністра вугільної промисловості та енергетики «ЛНР».

Колегією Апеляційного суду встановлено порушення принципу верховенства права судом першої інстанції, що є недопустимим та грубим порушенням закону. Апеляційним судом Луганської області взято до уваги й порушення при проголошенні рішення судом першої інстанції, оскільки головуючий суддя оголосив вирок не в повному обсязі та в мотивувальній частині замість прізвища обвинуваченого зазначив прізвище іншої особи, обвинуваченої в участі у діяльності терористичної організації «ЛНР», стосовно якої за декілька днів також винесено виправдувальний вирок.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Нагадаємо, 31 травня 2017 року колегією Кремінського районного суду Луганської області ухвалено вирок, яким виправдано громадянина України, так званого «екс-міністра вугільної промисловості на енергетики «ЛНР», у зв’язку з не доведеністю, на думку суду, в діяннях обвинуваченого складу інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України (насильницьке захоплення державної влади), ч. 1 ст. 110 КК України (незаконна зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України), ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).

Наразі вирок Кремінського районного суду Луганської області, яким так званого «міністра ЛНР» виправдано через недоведеність вчинення ним кримінальних правопорушень, скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції. 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

 

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