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Диакона-медбрата обвиняют в десятках убийств

23.01.2018 15:50

Медику инкриминируют как минимум 10 убийств, совершенных с помощью шприца с воздухом

В Бельгии бывшего медбрата Иво Поппе обвиняют в убийстве по меньшей мере десять человек, в том числе – и собственной матери, двух дедушек и тестя.

Картинки по запросу медбрат Иво Поппе

60-летнего врача называют убийцей, однако сам он считает, что совершал эвтаназию. Своих жертв он усыплял, вводя в вену воздух. В полиции подозревают, что знают не о всех жертвах Поппе, и говорят, что их может быть до пятидесяти.

Все убийства были совершены в клинике в Менене, где Поппе сначала работал медбратом, а после рукоположения в диаконы занимался там же пастырской духовной работой. // Сегодня

 

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