Диакона-медбрата обвиняют в десятках убийств

В Бельгии бывшего медбрата Иво Поппе обвиняют в убийстве по меньшей мере десять человек, в том числе – и собственной матери, двух дедушек и тестя.

60-летнего врача называют убийцей, однако сам он считает, что совершал эвтаназию. Своих жертв он усыплял, вводя в вену воздух. В полиции подозревают, что знают не о всех жертвах Поппе, и говорят, что их может быть до пятидесяти.

Все убийства были совершены в клинике в Менене, где Поппе сначала работал медбратом, а после рукоположения в диаконы занимался там же пастырской духовной работой. // Сегодня