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Сотрудница полиции для задержания грабителя... назначила ему свидание

23.01.2018 16:02

Во время патрулирования полицейские возле городской больницы услышали крики женщины. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина толкнул ее на землю, вырвал из рук сумку и убежал.

Имея только номер мобильного телефона предполагаемого грабителя, сотрудница сектора реагирования патрульной полиции г. Каменское позвонила молодому человеку и назначила свидание.

Для задержания грабителя сотрудница полиции назначила ему свидание / фото dp.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, происшествие произошло еще 19 января. Во время патрулирования полцейские возле городской больницы услышали крики женщины. Потерпевшая рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина толкнул ее на землю, вырвал из рук сумку и убежал.

"Через посетителей больницы полицейским удалось установить личность и номер мобильного телефона предполагаемого грабителя. Чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотруднице полиции пришлось разыграть влюбленную девушку. Нестандартное решение позволило полицейским в течение нескольких часов после совершения преступления задержать нападавшего", - говорится в сообщении.

По факту кражи полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении. // УНИАН

 

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