Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Рецидивист ограбил женщину, когда она была увлечена ловлей покемонов

23.01.2018 16:14

Полицейские Калининграда задержали серийного грабителя, который нападал на женщин. Одной из его жертв стала местная жительница, которая в момент нападения ловила виртуальных "карманных монстров" с помощью своего смартфона.

В серии преступлений подозревается 27-летний ранее судимый житель Калининградской области. В настоящий момент он помещен в изолятор, соообщает официальный сайт областного УМВД.

Полицейские Калининграда задержали серийного грабителя, который нападал на женщин. Одной из его жертв стала местная жительница, которая в момент нападения ловила виртуальных "карманных монстров" с помощью своего смартфонаПо данным начатого расследования, первое нападение подозреваемый совершил 19 января в 22:00 на Нарвской улице в Калининграде. "Налетчик забрал из кармана пальто 30-летней потерпевшей мобильный телефон, банковскую карту и деньги в сумме 2500 рублей", - говорится в пресс-релизе.

Затем подозреваемый проследовал на улицу Памяти Павших в Афганистане и с применением насилия отобрал у 54-летней калининградки сумку. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

"Как только в дежурную часть отдела полиции поступило первое сообщение о грабеже, в район совершения преступления незамедлительно была направлена оперативно-поисковая группа сотрудников уголовного розыска", - отметили в полиции. Оперуполномоченные отдела полиции N3 установили маршрут передвижения злоумышленника. Подозреваемого задержали при попытке ограбить третью жертву.

В полиции отметили, что все нападения совершались по одной схеме: злоумышленник бил своих жертв по голове, а затем отбирал сумочки и скрывался.

Как уточняет "Клопс.ru", 30-летняя женщина, ставшая первой жертвой, в момент нападения была увлечена популярной виртуальной игрой Pokemon Go.

"Наверное, мое внимание было слегка рассеяно. Я действительно ловила покемонов в тот вечер. Вдруг из-за спины протянулась рука и выхватила у меня телефон", - рассказала пострадавшая Елена Любимова. По словам калининградки, неприятное происшествие никак не повлияло на ее увлечение игрой, но теперь она станет осторожней и покемонов будет ловить только в светлое время суток.

Охотница за виртуальными монстрами также сердечно поблагодарила полицейских. "Я очень впечатлена их работой", - заключила она.

Похищенное имущество полицейские изъяли. После проведения необходимых следственных действий оно будет возращено законным владелицам.

В полиции отметили, что на момент совершения грабежей подозреваемый находился в федеральном розыске за кражу. // NEWSru.com

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...