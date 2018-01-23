Samsung обвинили в замедлении старых моделей смартфонов

В обвинении отмечается, что компания при помощи обновлений операционной системы снижает производительность процессоров на устаревших моделях гаджетов, чтобы заставить пользователей приобрести новое устройство

В Италии началось расследование в отношении компании Samsung, которую обвиняют в намеренном замедлении производительности своих старых смартфонов, сообщает The Independent.

По версии итальянской антимонопольной службы Samsung при помощи обновлений операционной системы снижает производительность процессоров на устаревших моделях гаджетов, чтобы заставить пользователей приобрести новое устройство.

Издание отмечает, что такие же обвинения были ранее выдвинуты против компании Apple, которая признала факт замедления, но якобы пыталась продлить срок службы аккумуляторов, а потому действовала в интересах клиентов.

Если вина Samsung будет доказана, то ей грозят многомиллионные штрафы.

В средине декабря Apple подтвердила умышленное торможение старых iPhone. Тогда в компании заявили, что предусмотрели специальную функцию, которая позволяет контролировать количество потребляемой энергии.

После этого признания Apple получила судебный иск почти на триллион долларов. В суд обратилась американская клиентка "яблочной" компании.

Еще позже Apple извинилась за замедление iPhone и назвала основную причину своих действий. // Сегодня