В Харькове женщина набросилась на 17-летнюю девушку с топором

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Пострадавшая с рублеными ранами головы оказалась в больнице
В Харькове вечером 22 января в продуктовом киоске женщина требовала с юной девушки деньги с помощью топора и отправила 17-летнюю оппонентку в больницу с рублеными ранами головы.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
По данным ведомства, нападавшая требовала с юной девушки деньги, и после выяснения отношений с места происшествия израненную жертву разбойного нападения доставили в больницу.
"На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства – топор и заточенный с обеих сторон нож", – говорится в сообщении.
Задержанную злоумышленницу доставили в изолятор временного содержания, открыто уголовное производство по статьям "разбой" и "умышленное убийство".
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