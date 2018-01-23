В Харькове женщина набросилась на 17-летнюю девушку с топором

Пострадавшая с рублеными ранами головы оказалась в больнице

В Харькове вечером 22 января в продуктовом киоске женщина требовала с юной девушки деньги с помощью топора и отправила 17-летнюю оппонентку в больницу с рублеными ранами головы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

По данным ведомства, нападавшая требовала с юной девушки деньги, и после выяснения отношений с места происшествия израненную жертву разбойного нападения доставили в больницу.

"На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства – топор и заточенный с обеих сторон нож", – говорится в сообщении.

Задержанную злоумышленницу доставили в изолятор временного содержания, открыто уголовное производство по статьям "разбой" и "умышленное убийство".

Злоумышленнице грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. // Сегодня