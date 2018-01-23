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Полиция расследует, куда скандальный архиепископ-гуляка дел 380 тысяч гривень

23.01.2018 16:50

Он продал Червоногородский замок, памятник архитектуры XVII-XIX вв., расположенную в урочище Красное вблизи села Нырков Залещицкого района Тернопольской области.

На Тернопольщине полиция расследует уголовное производство по факту возможного присвоения архиепископом 380 тыс. грн.

Продан Червоногородский замок / Тернопольская областная библиотека для детей

Как сообщает УНИАН, факт открытия уголовного производства сегодня во время пресс-конференции подтвердил начальник областного управления полиции Александр Богомол.

По его данным, производство открыто по ч. 2. ст. 191 (присвоение, растрата имущества) вследствие исчезновения 380 тыс. грн, полученных в результате продажи зданий в селе Нырков, которые были на балансе Тернопольской епархии УАПЦ. «Сейчас мы отслеживаем как законность отчуждения этого объекта, так и исчезновения средств. Есть факт получения средств от продажи конкретными лицами. Все это сейчас изучается», – сообщил Богомол.

Одновременно вразумительного ответа, почему об уголовном производстве, которое было открыто еще в ноябре 2017 года, полиция не сообщила СМИ, он дать не смог.

Как сообщалjcm, летом руководитель Фонда памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия Наталья Шевчук обвинила архиепископа Мстислава, который возглавлял Тернопольскую и Хмельницкую епархии Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), в незаконной продаже монастыря за 382 тыс. грн.

Речь шла о Червоногородском замке, памятнике архитектуры XVII-XIX вв., расположенном в урочище Красное вблизи села Нырков Залещицкого района Тернопольской области. Руины Дворца были переданы предстоятелю УАПЦ Мефодию еще во времена президентства Леонида Кучмы для размещения там мужского монастыря святых апостолов Петра и Павла. Согласно свидетельству о праве собственности от 22 января 2002 года, руины Дворца принадлежали Тернопольско-Подольской епархии УАПЦ.

 

 

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