Во Львове задержали медиков, которые «продавали» инвалидность за 50 тыс. грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей и работника Львовского областного центра медико-социальной экспертизы, которые требовали от местного жителя пятьдесят тысяч гривен за содействие в назначении ему законно установленной третьей группы инвалидности на пожизненный срок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем помещении во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение). Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. // 112.ua