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Затримано мешканця Лисичанська, який займався збутом амфетаміну

23.01.2018 17:16

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини, обіг якої обмежений – амфетаміну, вчиненого повторно (ч. 1, 2 ст. 307 КК України).

Встановлено, що мешканець Лисичанська здійснював систематичний збут психотропної речовини (амфетаміну) на території міста. Під час обшуків за місцем його мешкання правоохоронцями вилучено 8 пакетів з порошкоподібною речовиною, яка є амфетаміном, розфасованих по 30 грамів, гранату Ф-1 та 40 поліетиленових пакетів із каннабісом.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України під час передачі паперового згортку з амфетаміном за грошові кошти у сумі 400 грн. Наразі збутчику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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