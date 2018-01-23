В Швейцарии женщин чаще убивают дома, а мужчин на улице

В период с 2009 по 2016 годы в Швейцарии наблюдалось последовательное ежегодное сокращение уровня преступности вообще и убийств в частности. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (BfS). А вот число покушений на убийство продолжает расти.

В имеющимся данным 2016 году в Швейцарии было совершено около полумиллиона уголовных преступлений. При этом доля убийств, покушений на убийства и убийств при отягчающих обстоятельствах, была в общей статистике минимальна. В среднем в год в Конфедерации регистрировалось 49 убийств, что эквивалентно сокращению на 38% по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2000-2004 гг.).

А вот ситуация с покушениями на убийство, то есть с попытками одного человека лишить жизни другого, выглядит уже не столь радужно. Число таких деликтов выросло на 24%, а в среднем в год жертвами покушения на убийство становились 172 человека. В качестве причины такого положения эксперты называют прогресс в области оказания неотложной медицинской помощи и общее совершенствование процедур реанимационного характера — теперь жертвы убийств просто чаще выживают.

Не исключено, что свою роль сыграла и, как говорилось раньше, «активная гражданская позиция» населения: свидетели преступлений теперь чаще информируют правоохранительные органы о попытках совершения убийства, чем раньше. Что касается конкретно покушений на убийство, то как среди жертв, так и среди преступников в Швейцарии преобладали иностранцы. Но когда дело доходило до убийств, «успешно» доведенных до конца, тот тут статистика среди швейцарцев и иностранцев уже отличалась не столь заметно.

Большинство преступлений, связанных с убийствами, совершается кем-то близким или очень близким по отношению к жертве человеком. За отчетный период (2009-2016 гг). почти в 30% случаев убийца был кровным родственником, партнером или бывшим партнером жертвы. В 25% случаев жертва и преступник были хорошо знакомы друг с другом, и только в 27% жертвы подвергались нападению со стороны совершенно незнакомого им человека. Поэтому неудивительно, что основным местом совершения убийств были частный дом или квартира.

Здесь в 70% случаев жертвами становились женщины, а преступниками — в 75% случаев мужчины. Однако за пределами жилья мужчины составляли уже 80% жертв, и убийцами в 90% случаев становились другие мужчины. Одной из возможных причин уменьшения количества убийств можно считать уменьшение числа единиц армейского огнестрельного оружия на руках у населения. Во-первых, сократилось число военнослужащих, проходящих действительную срочную службу, а кроме того, отслужившие своё военнослужащие менее охотно забирают домой свое штатное оружие.

В результате число убийств, совершенные с использованием огнестрельного оружия, так же заметно сократилось, составив только 20% от общего числа убийств (ранее — 34%). Самым же популярным орудием убийства был и остался нож. В целом количество убийств на 100 тысяч человек в Швейцарии снизилось с 1,5 в 1983 году до примерно 0,5 в 2016 году, что является самым низким показателем в общемировом зачете. // Swissinfo