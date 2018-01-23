Зэк, находясь в колонии, похищал деньги пенсионеров, требуя взятки от лица полиции

Мужчина, отбывая уголовное наказание, совершил почти два десятка телефонных мошенничеств, вымогая деньги у пожилых людей. Пострадавшие были уверены, что платят мзду стражам порядка за непривлечение своих родственников к уголовной ответственности.

Аферисту инкриминируют ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает официальный сайт прокуратуры Липецкой области.

По версии следователей, преступления обвиняемый совершал с 7 по 23 сентября 2016 года, когда отбывал наказание в исправительной колонии на территории Самарской области. Мужчина, используя мобильники, звонил на городские телефоны липчан, в основном пожилого возраста.

"Изменяя голос, обвиняемый представлялся потерпевшим сотрудником полиции и сообщал о якобы совершенных по вине их близких дорожно-транспортных происшествиях, связанных с наездом на человека", - говорится в пресс-релизе.

Для "улаживания" дела мошенник предлагал потерпевшим передать через указанное им лицо либо перевести через банкомат от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. В семи случаях потерпевшие поверили лжеполицейскому и истории про ДТП, а потому передали ему деньги.

"В остальных случаях потерпевшие проявили разумную осторожность, сообщили о мошенничестве в правоохранительные органы", - добавили в прокуратуре.

Обвиняемый не признал вину и отказался от дачи показаний. Однако в прокуратуре считают, что собрано достаточно доказательств для передачи уголовного дела в суд и рассмотрения его по существу. // NEWSru.com