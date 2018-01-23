Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС исключил из «черного списка» оффшоров 8 стран

Восемь юрисдикций, которые принято считать офшорными зонами, были исключены из списка юрисдикций ЕС несовместимых с условиями ЕС по налогообложению, это решение бло принято Советом ЕС следуя обязательствам, принятым на высоком политическом уровне, с целью пресечения существования налоговых убежищ.

Как отметили эксперты международной консалтинговой компани Finance Business Service, которая предоставляет услуги в сфере налогового планирования и аудита, Барбадос, Гренада, Республика Корея, САР Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты переходят в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих пристальному мониторингу. Эксперты отмечают, что оффшорные юрисдикции, как правило имеют собственные внутренние бизнес-законы и разные как условия так и налоги, и это в первую очередь следует учитывать при определении страны для открытия счёта https://fbs-tax.com/tax-planning/offshore-accounts-where-can-open-an-offshore-account/, как отмечают специалисты компании, украинские бизнесмены все чаще используют оффшорные счета для накопления и сбережения валютных средств.

Фото: fbs-tax.com

23 января 2018 года Совет согласился с тем, что исключение (делистинга) было оправдано с учетом экспертной оценки обязательств, взятых этими странами для устранения недостатков, выявленных ранее ЕС. В каждом случае обязательства были подкреплены письмами, подписанными на самом высоком политическом уровне.

«Наш процесс листинга уже доказал свою ценность», отмечает Владислав Горанов, министр финансов Болгарии, который в настоящее время занимает пост президента Совета ЕС. «Весь мир работал над тем, чтобы обязательства по реформированию своей налоговой политики выполнялись офшорными юрисдикциями. Наша цель состоит в том, чтобы содействовать развитию налогового управления во всем мире».

Решение Совета ЕС оставляет 9 офшорных юрисдикций в списке несовместимых юрисдикций из 17, первоначально объявленных 5 декабря 2017 года. Это Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа и Тринидад и Тобаго. В этом списке также содержатся рекомендации о шагах, которые необходимо предпринять для исключения из списка.

Список ЕС призван содействовать добросовестному управлению в области налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Он был подготовлен в 2017 году параллельно с глобальным форумом ОЭСР по вопросам прозрачности и обмена информацией для целей налогообложения.

И хотя список должен быть пересмотрен не реже одного раза в год, рабочая группа, отвечающая за его подготовку («код поведения»), может рекомендовать обновление в любое время.

Юрисдикции, которые остаются в списке, настоятельно рекомендуется принять требуемые изменения. Их налоговое законодательство, политика и административная практика приводят или могут привести к потере доходов для государств-членов ЕС. В ожидании таких изменений ЕС и государства-члены могли применять защитные меры .

Сегодняшнее решение было принято без обсуждения на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам путем внесения поправки в свои декабрьские выводы. 8 юрисдикций перенесены из приложения I к выводам (несовместимые юрисдикции) в приложение II (сотрудничество в отношении принятых обязательств).