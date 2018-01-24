Обнародован список президентских кандидатов в Центризбирком

"Президент внес представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии: Басалаевой Аллы Валентиновны, Бернацкой Натальи Илларионовны, Вербенского Михаила Георгиевича, Ефремовой Ирины Алексеевны, Желтовой Ольги Николаевны, Кустовой Светланы Николаевны, Лотюк Ольги Степановны, Плукаря Виталия Владимировича, Радченко Евгения Владимировича, Синицы Надежды Любомировны, Слипачук Татьяны Владимировны, Шипилова Леонтия Николаевича, Юзьковой Татьяны Леонидовны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием 23 января подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

Напомним, срок полномочий большинства членов ЦИК давно закончился.

В июне 2016 года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры новых членов Центральной избирательной комиссии. Однако в октябре того же года председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что они не находят поддержки в парламенте. // 112.ua