В Киеве пропал девятилетний школьник (фото)
24.01.2018 00:05
Около 14:00 школьник ушел из группы продленного дня, где он – неизвестно
В Киеве пропал ученик третьего класса Павел Котик.
Как сообщили в полиции, 23 января около 14:00 девятилетний мальчик ушел из группы продленного дня СОШ №188 на ул. Строителей, 10, и до сих пор не вернулся.
Приметы ребенка:
- На вид 8-9 лет
- Рост 125 см
- худощавого телосложения
- лицо смуглое.
Был одет: шапка темно-синего цвета, школьные брюки черного цвета, школьный рюкзак синего цвета с рисунком красной детской машинки. При себе имел 350 грн. // Сегодня
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua
Читайте также в рубрике «Новости»