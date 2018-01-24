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В Киеве пропал девятилетний школьник (фото)

24.01.2018 00:05

 Около 14:00 школьник ушел из группы продленного дня, где он – неизвестно

В Киеве пропал ученик третьего класса Павел Котик.
 
Мальчик ушел из школы
 
Как сообщили в полиции, 23 января около 14:00 девятилетний мальчик ушел из группы продленного дня СОШ №188 на ул. Строителей, 10, и до сих пор не вернулся.
 
пропал ребенок
 
Приметы ребенка:
  • На вид 8-9 лет
  • Рост 125 см
  • худощавого телосложения
  • лицо смуглое.
Был одет: шапка темно-синего цвета, школьные брюки черного цвета, школьный рюкзак синего цвета с рисунком красной детской машинки. При себе имел 350 грн. // Сегодня

 

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