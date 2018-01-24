В Киеве пропал девятилетний школьник (фото)

Около 14:00 школьник ушел из группы продленного дня, где он – неизвестно

В Киеве пропал ученик третьего класса Павел Котик.

Как сообщили в полиции, 23 января около 14:00 девятилетний мальчик ушел из группы продленного дня СОШ №188 на ул. Строителей, 10, и до сих пор не вернулся.

Приметы ребенка:

На вид 8-9 лет

Рост 125 см

худощавого телосложения

лицо смуглое.