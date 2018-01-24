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В мусорном баке в Новороссийске нашли живую семимесячную девочку

24.01.2018 01:48

Жительница Новороссийска нашла в мусорном баке семимесячную девочку. Младенца поместили в больницу, а причины, по которым ребенка выбросили на помойку, выясняет прокуратура.

Ребенка обнаружили в мусорном контейнере на территории садоводческого товарищества "Экспресс-2" села Глебовское в черте Новороссийска 22 января, сообщает прокуратура Краснодарского края. Женщина, выбрасывавшая мусор, услышала детский плач, после чего увидела ребенка. Она тут же вызвала полицию.

Картинки по запросу В мусорном баке в Новороссийске нашли живую семимесячную девочку

По словам очевидцев, малышка - дочь соседей нашедшей ее женщины, но где они находятся, пока неясно. Сейчас родителей, отправивших свое дитя на верную гибель, ищет полиция.

Скорая помощь отвезла девочку в детскую городскую больницу, там сейчас и находится. Малышке оказали первую медицинскую помощь, ее состояние удовлетворительное.

Прокуратура Новороссийска проводит проверку произошедшего.

Отметим, подобной спасительницей стала в августе 2017 года 17-летняя читинка. Она также нашла в контейнере для мусора младенца, причем он родился всего около двух часов назад и у него даже не была перевязана пуповина. Девушка не растерялась, вынула новорожденного из бака, отнесла домой, сумела перевязать пуповину и вызвала скорую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении матери на убийство новорожденного. // NEWSru.com

 

 

 

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