В мусорном баке в Новороссийске нашли живую семимесячную девочку

Жительница Новороссийска нашла в мусорном баке семимесячную девочку. Младенца поместили в больницу, а причины, по которым ребенка выбросили на помойку, выясняет прокуратура.

Ребенка обнаружили в мусорном контейнере на территории садоводческого товарищества "Экспресс-2" села Глебовское в черте Новороссийска 22 января, сообщает прокуратура Краснодарского края. Женщина, выбрасывавшая мусор, услышала детский плач, после чего увидела ребенка. Она тут же вызвала полицию.

По словам очевидцев, малышка - дочь соседей нашедшей ее женщины, но где они находятся, пока неясно. Сейчас родителей, отправивших свое дитя на верную гибель, ищет полиция.

Скорая помощь отвезла девочку в детскую городскую больницу, там сейчас и находится. Малышке оказали первую медицинскую помощь, ее состояние удовлетворительное.

Прокуратура Новороссийска проводит проверку произошедшего.

Отметим, подобной спасительницей стала в августе 2017 года 17-летняя читинка. Она также нашла в контейнере для мусора младенца, причем он родился всего около двух часов назад и у него даже не была перевязана пуповина. Девушка не растерялась, вынула новорожденного из бака, отнесла домой, сумела перевязать пуповину и вызвала скорую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении матери на убийство новорожденного. // NEWSru.com