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В Харькове педофил развращал 11-летнюю внучку сожительницы

24.01.2018 02:33

Развратнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В Холодногорском районе Харьковской области полиция задержала педофила, который подозревается в развращении 11-летнего ребенка.

Фото: svidetel24.info

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, развратные действия 35-летний харьковчанин совершал по отношению к внучке своей 46-летней сожительницы.

С января по декабрь 2017 года, пока сожительницы не было дома, он совершал развратные действия в отношении девочки. При этом он применял физическую силу и хитрости.

Открыто уголовное производство по статье "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом". Педофилу грозит до 15 лет тюрьмы.

"Мужчине сообщили о подозрении в совершении данного преступления. В отношении подозреваемого уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорят в полиции. // Сегодня

 

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