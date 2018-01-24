На взятке задержан замглавы патрульной полиции Борисполя

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Вымогатель требовал 5 тыс. грн неправомерной выгоды от участника ДТП
Сотрудники прокуратуры Киева и Службы безопасности задержали на взятке в 5 тыс. грн заместителя начальника сектора патрульной полиции Бориспольского ОП ГУ НП в Киевской области. Об этом 23 января сообщили на странице столичной прокуратуры в Facebook.
"Указанные средства правоохранитель требовал от участника дорожного происшествия, угрожая в случае не уплаты денег объявлением в розыск автомобиля и помещением его на штрафную площадку", – говорится в сообщении.
Фото: Facebook Прокуратура города Киева
Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Следственные действия продолжаются. // 112.ua
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