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На взятке задержан замглавы патрульной полиции Борисполя

24.01.2018 08:48

Вымогатель требовал 5 тыс. грн неправомерной выгоды от участника ДТП

Сотрудники прокуратуры Киева и Службы безопасности задержали на взятке в 5 тыс. грн заместителя начальника сектора патрульной полиции Бориспольского ОП ГУ НП в Киевской области. Об этом 23 января сообщили на странице столичной прокуратуры в Facebook.

Фото: Facebook Прокуратура города Киева

"Указанные средства правоохранитель требовал от участника дорожного происшествия, угрожая в случае не уплаты денег объявлением в розыск автомобиля и помещением его на штрафную площадку", – говорится в сообщении.

Фото: Facebook Прокуратура города Киева

Фото: Facebook Прокуратура города Киева

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются. // 112.ua

 

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