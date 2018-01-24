В Польше более 60 украинцев задержаны за нелегальную работу

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Их польскому работодателю грозит штраф
Польские пограничники задержали 62 украинцев. Они без разрешений и договоров работали в одной из фирм в Люблине, говорится в ТСН.16.45.
Теперь владельцу фирмы грозит суд и штраф до 30 тысяч злотых – это примерно 250 тысяч гривен. А нелегальных рабочих из Польши депортируют.
Работу украинцы нашли в одном из агентств по временной занятости. Откуда они, чем именно зарабатывали, а также название фирмы и агентства, которое нашло им нелегальную работу, в пограничной службе Польши не разглашают.
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