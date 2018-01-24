Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Польше более 60 украинцев задержаны за нелегальную работу

24.01.2018 09:00

Их польскому работодателю грозит штраф

Польские пограничники задержали 62 украинцев. Они без разрешений и договоров работали в одной из фирм в Люблине, говорится в ТСН.16.45.

Картинки по запросу работа в Польше

Теперь владельцу фирмы грозит суд и штраф до 30 тысяч злотых – это примерно 250 тысяч гривен. А нелегальных рабочих из Польши депортируют.

Работу украинцы нашли в одном из агентств по временной занятости. Откуда они, чем именно зарабатывали, а также название фирмы и агентства, которое нашло им нелегальную работу, в пограничной службе Польши не разглашают.  

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...