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МинЛОХ! В России министра и его замов уволили за безумный ролик с охотой и стриптизом (видео)

24.01.2018 09:09

Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и несколько чиновников снялись в очень странном видео. 

В начале ролика Тонких говорит подчиненным, что губернатор области Юрий Берг приказал развить внутренний туризм.

Картинки по запросу МинЛОХ

После этого герои видео переодеваются в женщин, пьют водку, едут на «охоту» и танцуют стриптиз.

Вскоре после того, как ролик появился на ютьюбе, губернатор Берг уволил министра. Вместе с Тонких лишились своих должностей и трое его заместителей: Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов. 

Оренбургский МинЛОХ
orskru

По словам Берга, он решил уволить чиновников после просмотра первых нескольких секунд видео. «Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы», — заявил губернатор Оренбургской области. // Медуза

 

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