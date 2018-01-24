МинЛОХ! В России министра и его замов уволили за безумный ролик с охотой и стриптизом (видео)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и несколько чиновников снялись в очень странном видео.
В начале ролика Тонких говорит подчиненным, что губернатор области Юрий Берг приказал развить внутренний туризм.
После этого герои видео переодеваются в женщин, пьют водку, едут на «охоту» и танцуют стриптиз.
Вскоре после того, как ролик появился на ютьюбе, губернатор Берг уволил министра. Вместе с Тонких лишились своих должностей и трое его заместителей: Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов.
Оренбургский МинЛОХ
orskru
По словам Берга, он решил уволить чиновников после просмотра первых нескольких секунд видео. «Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы», — заявил губернатор Оренбургской области. // Медуза
21 грудня 2017 року парламент ухвалив закон №5364 про реформування сфери паркування. Незабаром його підпише президент. Якщо це станеться, а скоріше за все, саме так і буде,...