Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

ПАСЕ требует от России прекратить агрессию против Украины и поддержку боевиков

24.01.2018 08:36

Ассамблея также призвала Москву прекратить признавать паспорта и другие документы, выданные на территории, подконтрольной незаконным вооруженным группировкам

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против Украины и прекратить всю финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных группировок в Донецкой и Луганской областях.

facebook.com/mariya.ionova

Об этом говорится в резолюции "Гуманитарные последствия войны в Украине", которая была подготовлена депутатом Эгидиусом Варейкисом (Литва, группа Европейской народной партии).

Резолюция была проголосована сегодня в рамках зимней сессии ПАСЕ. "За" проголосовали 56 депутатов, "против" – ноль, "воздержались" – 10 из 66 депутатов, принявших участие в голосовании.

"Ассамблея призывает российские власти прекратить всю финансовую и военную поддержку, оказываемую незаконным вооруженным группировкам в Донецкой и Луганской областях, прекратить признавать их паспорта и другие документы, включая решения суда и документы, подтверждающие право на недвижимость, выданные на территории, подконтрольной незаконным вооруженным группировкам в Луганской и Донецкой областях", – говорится в резолюции.

ПАСЕ также призвала РФ гарантировать уважение прав человека и безопасность всех людей, проживающих в аннексированном Крыму, снять запрет на Меджлис крымскотатарского народа и запрет на въезд крымскотатарским лидерам, освободить всех украинских заключенных, содержащихся в РФ и аннексированном Крыму, а к тому времени, когда они будут освобождены, разрешить наблюдать за состоянием их здоровья и условиями содержания международным наблюдателям и международным организациям.

Кроме того, Ассамблея призвала Москву гарантировать доступ для международных организаций в Крым, а также использовать свое влияние на вооруженные группы, которые контролируют территории Донецкой и Луганской областей с тем, чтобы они освободили всех задержанных лиц.

В то же время ПАСЕ требует от РФ прекратить политику перемещения населения в аннексированный Крым, которую Россия осуществляет, переселяя на полуостров собственное население, и прекратить военную агрессию против Украины и восстановить ее территориальную целостность.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине.

В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия – агрессором. Эту поправку, которую поддержали в ПАСЕ, внесла украинская делегация. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...