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На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, причетного до скоєння восьми злочинів

24.01.2018 14:10

41-річному мешканцю Городка загрожує покарання - від п’яти до десяти років позбавлення волі.

В Городоцьке відділення поліції 23 січня звернувся 40-річний місцевий мешканець та повідомив про крадіжку з господарського приміщення його моторолера «Туліца».

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Поліцейські встановили, що зловмисник проник у приміщення, пошкодивши вхідні двері. Також встановлено, що до викрадення причетний 41-річний мешканець Городка.

 

«Ми вилучили у нього речовий доказ, моторолер, а також встановили, що цей чоловік причетний до скоєння семи інших злочинів, а саме, крадіжок майна у місцевих мешканців», – розповів начальник Городоцького відділення поліції підполковник поліції Віталій Фецинець.

 

 

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

 

 

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

 

Відділ комунікації поліції Львівської області

 

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