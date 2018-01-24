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Двое львовян наладили производство «палёного» алкоголя с оборотом в десятки миллионов

24.01.2018 14:20

Братья организовали работу подпольных заводов на территории четырех областей, у них изъяли огоромные суммы денег и элитные авто

 

 

Масштабное производство фальсифицированного алкоголя, организованное двумя братьями в возрасте 24- и 27-лет, жителями Львова, ликвидировали на Западе Украины.

палёнка

Мини-заводы и "перевалочные" базы находились во Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Волынской областях. Кроме этого, полицейские перекрыли каналы поставки спирта для мини-заводов и установили место изготовления полиграфии. В основном, эта продукция реализовывалась большими партиями на территориях приграничных районов страны.

"Подпольные предприятия функционировали в закрытом режиме. Все сотрудники приступали к производству вахтовым методом. Мощности производства позволяли ежесуточно выпускать до 40 тыс. бутылок фальсификата", – сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители провели 52 одновременных обысков и изъяли более 80 тонн спирта, 90 тыс. бутылок продукции различных торговых марок, сотни тысяч поддельных "акцизок" и оборудование. У самих организаторов нашли более миллиона гривен наличными, и автомобили элитных марок.

Стоимость изъятой алкогольной продукции составила 30 млн. гривен, а общая сумма изъятых денежных средств – более 2,4 миллиона грн.

Дело относительно шести фигурантов уже направлено в суд. Им грозит до семи лет лишения свободы. // Сегодня

 

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