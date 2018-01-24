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Опубліковано фото розшукуваного за підозрою у вбивстві власних батьків у Рахові

24.01.2018 14:35

Поліція розшукує Івана Дячука, якого підозрюють у вбивстві батьків. 30-річному рахівчанину слідчі заочно повідомили про підозру в скоєнні вбивства батька та матері. Чоловік оголошений у розшук.

Працівники відділу розкриття злочинів проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, спільно з рахівськими колегами, провели ряд необхідних заходів та зібрали доказову базу, яка дає можливість обґрунтовано підозрювати 30-річного мешканця Рахова у вбивстві власних батьків.

убивство

Вчора, 23 січня, правоохоронці заочно повідомили йому про підозру в скоєнні злочину за ознаками ст. 115 ч.2 п.1 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Повідомлення вручили найближчим родичам чоловіка.

Сам підозрюваний, Дячук Іван Михайлович, оголошений у розшук.

"Усім, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження чоловіка, просимо повідомити на лінію «102»", - повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua

 

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