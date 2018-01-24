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Бухгалтера николаевского колледжа подозревают в мошенническом сборе денег со студентов

24.01.2018 14:45

В Николаеве полиция заподозрила бухгалтера Николаевского юридического колледжа Национального университета «Одесская юридическая академия» в мошенничестве для присвоения денег студентов.

Об этом свидетельствует определение Заводского районного суда Николаева об аресте третей части квартиры подозреваемой.

подозрение

По данным следствия, бухгалтер колледжа ввела в заблуждение студентов и собрала с них деньги якобы на обучение. Она собрала с 17 студентов по 4 тысячи 860 гривен, но более 80 тысяч в кассу института так и не поступили, а были присвоены.

Согласно документу, полиция внесла эти ведомости в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 1, 2 статьи 190 («Мошенничество») и части 1, 3, 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса Украины. // Преступности НЕТ

 

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