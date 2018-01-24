Люди знают: у Казанского кремля граждане вытоптали на снегу слово «воры»

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В полиции Казани началась проверка по факту того, что неизвестные вытоптали слово "воры" на снегу на склоне Кремля.
Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
Напомним, сообщение о вытоптанном слове поступило в полицию накануне около 11 часов.
- Вероятно, слово было вытоптано ночью, свидетели происшествия отсутствуют. Сейчас планируется изъять записи с камер Центрального стадиона, чтобы можно было детальнее рассмотреть инцидент. Если найдут состав преступления, будет возбуждено уголовное дело. По закону, проверка обычно занимает трое суток, - сообщили ProKazan.ru.
Отметим, что само слово к полудню уже было затоптано рабочими.
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