Люди знают: у Казанского кремля граждане вытоптали на снегу слово «воры»

В полиции Казани началась проверка по факту того, что неизвестные вытоптали слово "воры" на снегу на склоне Кремля.

Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, сообщение о вытоптанном слове поступило в полицию накануне около 11 часов.

- Вероятно, слово было вытоптано ночью, свидетели происшествия отсутствуют. Сейчас планируется изъять записи с камер Центрального стадиона, чтобы можно было детальнее рассмотреть инцидент. Если найдут состав преступления, будет возбуждено уголовное дело. По закону, проверка обычно занимает трое суток, - сообщили ProKazan.ru.

Отметим, что само слово к полудню уже было затоптано рабочими.