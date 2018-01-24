На Ставрополье пешеход убил водителя за брызги из-под колес

Следователи Ставропольского края установили личность мужчины, обвиняемого в убийстве автомобилиста в ходе дорожной ссоры. Поводом для конфликта стала лужа, брызги из которой полетели на прохожего, когда рядом проехала машина потерпевшего.

В настоящий момент подозреваемому 35-летнему жителю Ставрополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, 18 мая 2017 года подозреваемый мужчина, находясь во дворе дома по Новой улице в городе Невинномысске, вступил в конфликт с 45-летним водителем. Перед этим автолюбитель, проезжая на машине по луже, случайно обрызгал подозреваемого водой.

Мстя "неуклюжему" автовладельцу, мужчина ударил его кулаком по голове. "В результате полученного повреждения потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы", - говорится в пресс-релизе.

До декабря 2017 года преступление оставалось не раскрытым, добавили следователи. Однако после "умелого применения криминалистической техники, использования возможностей современных экспертных учреждений и информационных баз данных" личность преступника была установлена. Один из свидетелей опознал мужчину.

В настоящий момент агрессивному пешеходу инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. // NEWSru.com