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На Ставрополье пешеход убил водителя за брызги из-под колес

24.01.2018 15:15

 Следователи Ставропольского края установили личность мужчины, обвиняемого в убийстве автомобилиста в ходе дорожной ссоры. Поводом для конфликта стала лужа, брызги из которой полетели на прохожего, когда рядом проехала машина потерпевшего.

В настоящий момент подозреваемому 35-летнему жителю Ставрополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.

брызги

Как следует из материалов уголовного дела, 18 мая 2017 года подозреваемый мужчина, находясь во дворе дома по Новой улице в городе Невинномысске, вступил в конфликт с 45-летним водителем. Перед этим автолюбитель, проезжая на машине по луже, случайно обрызгал подозреваемого водой.

Мстя "неуклюжему" автовладельцу, мужчина ударил его кулаком по голове. "В результате полученного повреждения потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы", - говорится в пресс-релизе.

До декабря 2017 года преступление оставалось не раскрытым, добавили следователи. Однако после "умелого применения криминалистической техники, использования возможностей современных экспертных учреждений и информационных баз данных" личность преступника была установлена. Один из свидетелей опознал мужчину.

В настоящий момент агрессивному пешеходу инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. // NEWSru.com

 

 

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