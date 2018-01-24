Адвокат Януковича, достойный своего «интеллектуального» патрона, устроил «цирк» в суде

Защита Виктора Януковича по делу о государственной измене отметилась рядом неоднозначных вопросов и заявлений во время допроса спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Так, во время заседания Оболонского райсуда Киева 24 января защита посвятила большую часть времени, отведенную на допрос политика, событиям на Майдане во время Революции достоинства.

В частности, адвокаты Януковича принялись спрашивать об "обещаниях красивой жизни" протестующим, "экономическом крахе" после событий Евромайдана и росте цен в Украине.

Адвокат Виталий Сердюк сравнил побег Януковича из Украины с поездкой президента Петра Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года.

Комментируя заявление Парубия о побеге Януковича 21 февраля 2014 года и последующее решение Верховной Рады о его отстранении с поста президента Сердюк заявил:

"Почему в таком случае Вы не поставили на голосование вопрос о самоустранении президента Порошенко, который покинул Украину 1 января этого года в неизвестном направлении и находился за пределами Украины до 8 января? Почему, не зная, где находится президент, не было проголосовано вопрос самоустранения и принятия Вами обязанностей президента Украины, как это было в 2014 году?".

В результате адвоката прервал судья Владислав Девятко, сняв данный вопрос.

"Защитник, Ваше чувство юмора впечатляет, но, к сожалению, здесь не цирк, и не шапито", – пояснил он.

Позже Сердюк продемонстрировал в суде фото раненых на Майдане сотрудников "Беркута" и спросил у Парубия о компенсации им, а также о компенсации спикеру на аренду жилья в Киеве в размере 191 тысячи гривен.

В свою очередь глава ВР ответил, что живет в отеле и не получает эти деньги.

"Придите, и покажите эти фото Януковичу с его дворцом Межигорьем", – заявил он.

Во время допроса Парубий неоднократно назвал экс-президента "марионеткой России", на что Сердюк спросил: "А чьей марионеткой являетесь Вы, Андрей Парубий?".

"Государства Украина", – ответил спикер. // Обозреватель