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В Киевской области в розыске как без вести пропавшие находятся 3 детей

24.01.2018 15:43

В течение прошлого года на территории Киевщины исчезли почти 500 детей – большинство из них нашли

В розыске как без вести пропавшие на территории Киевской области находятся 3 детей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Открытый источник

"Сейчас в розыске как без вести пропавшие на территории Киевской области находятся 3 детей", - говорится в сообщении.

Также указывается, что в течение прошлого года на территории Киевщины исчезли почти 500 детей, и этот показатель увеличился вдвое по сравнению с 2016 годом. За первые дни после регистрации заявлений о пропаже детей в 2017 году правоохранители разыскали 384 ребенка.

По каждому факту оставления ребенком места жительства работники устанавливают причины, которые побудили к таким поступкам. Проводится профилактическая работа как с детьми, так и родителям. В случае необходимости применяются другие меры воздействия.

"Чаще всего причинами, которые заставляют детей покидать дом является склонность подростков к бродяжничеству и стремления к взрослой самостоятельной жизни, социально-бытовые проблемы и конфликты, возникающие в неблагополучных семьях ", - отмечают в полиции.

Напомним, по данным МВД, в 2015 году в Нацполицию поступило свыше 4,5 тысяч сообщений о пропаже детей, в 2016 году – более 6 тысяч заявлений о пропаже детей. Только в первые 8 месяцев 2017 года в полицию поступило 5075 заявлений о пропаже детей.

В основном ищут подростков от 13 до 17 лет (75%). Но остальные - это дети до семи лет. По статистике 86% детей удается найти в первые дни после пропажи. Некоторые из них возвращалась домой через недели или месяцы. Но есть и те, то стал жертвой злого умысла, или те, о ком вообще ничего не известно до сих пор.По последним данным, с 2000-ого года в полицейских базах данных числится 16 пропавших без вести детей. // 112.ua

 

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