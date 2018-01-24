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В АМКУ рассказали о ценовом сговоре на рынке мяса птицы

24.01.2018 15:55

Антимонопольный комитет продолжает исследование рынка куриного мяса и, по предварительным его результатам, допускает наличие возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий производителей в части согласования ценовой политики.

Об этом в ответе на запрос Українських Новин сообщила первый заместитель председателя АМКУ - государственный уполномоченный Мария Нижник.

Цены на мясо птицы в Украине завышены. Фото: аgropartner2000.com.ua

Она отметила, что исследование рынка продолжается - регулятор анализирует полученную информацию и состояние конкуренции на рынке.

АМКУ запросил информацию об удорожании курятины в 2017 году у 9 крупнейших торговых розничных сетей и крупнейших производителей - компаний "Агро-Овен", "Комплекс Агромарс" и "Мироновский хлебопродукт", она была предоставлена, но отдельную информацию еще необходимо уточнить и проверить.

"По предварительным результатам исследования рынка куриного мяса, АМКУ на данный момент рассматривает 2 возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: первое - это злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из производителей, второе - антиконкурентные согласованные действия производителей в части согласования ценовой политики", - сказано в сообщении.

После уточнения запрашиваемой информации от отдельных участников рынка, в частности "Мироновского хлебопродукта", регулятор сделает выводы о наличии или об отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

 

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