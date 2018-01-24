«Допомагаючи» другу уникнути відповідальності, юнак «звалив» на поліцейських тілесні ушкодження

В лікарні, куди він звернувся із пораненням ноги, пояснив – тілесне ушкодження йому навмисно спричинили поліцейські. Проте призначена керівництвом ГУНП області спеціальна перевірка довела, що юнак оббрехав правоохоронців. В такий спосіб він намагався відвернути їх увагу від свого приятеля, якого поліцейські затримали за підозрою у скоєнні злочину.

Все почалося з того, що оперативні працівники поліції, отримавши інформацію, що розшукуваний за вчинення низки злочинів уродженець Ромнів перебуває в гостях у мешканця одного з сіл Сумського району, виїхали за вказаною адресою для перевірки.

Інформація знайшла своє підтвердження. Тож розшукуваного затримали та доправили до відділу поліції.

Проте, ледве оперативники прибули до відділку, на телефон чергової частини подзвонив лікар місцевої районної лікарні і повідомив, що до медичного закладу доставлений 20-річний житель селища, якому діагностували поранення пальця ноги з пневматичної зброї. За словами пацієнта, тілесні ушкодження він отримав півтори години тому за місцем мешкання від невідомих, які назвались працівниками поліції.

На отримане повідомлення до лікарні відразу виїхала слідчо-оперативна група та представники кадрового апарату ГУНП області для збору більш точної інформації і встановлення обставин події. Потерпілим виявився неодноразово судимий за майнові злочини приятель затриманого, в будинку якого той і переховувався.

Оскільки після надання медичної допомоги юнак відмовився від госпіталізації, його запросили для дачі свідчень до відділу поліції, де вже перебував його «товариш». Останній пояснив, що під час затримання поліцейські не застосовували ані до нього, ані до господаря будинку заходів фізичного впливу чи зброю. Врешті-решт зізнався і сам «потерпілий»: поранення він спричинив собі сам, випадково вистріливши собі в ногу з пневматичного пістолету. А оббрехав правоохоронців, бо хотів, щоб «вони відчепились від його приятеля». В подальшому пневматичний пістолет був вилучений у хлопця вдома.

Наразі службова перевірка припинена, оперативники повернулися до виконання своїх службових обов‘язків. Що ж стосується самого заявника, то він має всі шанси «приєднатися» до свого приятеля, оскільки за неправдиве повідомлення про скоєння злочину також передбачена кримінальна відповідальність.

Відділ комунікації поліції Сумської області