В НАБУ сообщили причину обысков у миграционной чиновницы Пимаховой

Детективы НАБУ проводили обыски дома у заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховои в рамках производства, по которому чиновницу подозревают в согласии получить взятку и ее получении.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

По данным следствия, группа лиц, в состав которой вероятно входили должностные лица Государственной миграционной службы, с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС в Киеве, ввела преступную схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока.

В НАБУ считают, что за денежное вознаграждение выдавались виды на жительство, а также оформлялось украинское гражданство с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и загранпаспортов.

Обыски проводятся с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно полученных Пимаховой и другими должностными лицами в качестве взятки, а также выявления и фиксации других сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыск дома у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Сама Пимахова заявила, что считает обыски со стороны НАБУ "некой местью" за действия в отношении сотрудника НАБУ Сергея Титенкова.

Агента НАБУ под прикрытием Сергея Титенкова задержали 29 ноября 2017 года. ГПУ и СБУ заявили, что он провоцировал Пимахову, чтобы она взяла взятку. НАБУ обвинило ГПУ и СБУ в срыве секретной операции по выявлению коррупции в Госмиграционной службе. // НВ