Из плена боевиков по обмену освобожден солдат 92-ой бригады Роман Савков

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Сразу после освобождения Романа отправится на обследование
Из плена боевиков освобожден солдат 92-ой бригады Роман Савков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Сразу после освобождения Романа отправится на обследование.
Роман Савков попал в плен раненный под Красногоровкой, его удерживали в Макеевской колонии. По данным представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко, у солдата сахарный диабет и боевики ограничивали его в медобслуживании в результате чего, состояние здоровья Романа значительно ухудшилось.
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