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Из плена боевиков по обмену освобожден солдат 92-ой бригады Роман Савков

24.01.2018 16:32

Сразу после освобождения Романа отправится на обследование

Из плена боевиков освобожден солдат 92-ой бригады Роман Савков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Освобожденный из плена 24 января 2018 года Роман Савков Facebook Ирина Геращенко

Сразу после освобождения Романа отправится на обследование.

Роман Савков попал в плен раненный под Красногоровкой, его удерживали в Макеевской колонии. По данным представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко, у солдата сахарный диабет и боевики ограничивали его в медобслуживании в результате чего, состояние здоровья Романа значительно ухудшилось.

Романа Савкова обменяли на женщину, осужденную в Украине за преступления простив страны и помилованную президентом. 21 января ее передали на неподконтрольную Киеву территорию. // 112.ua

 

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