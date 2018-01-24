Из плена боевиков по обмену освобожден солдат 92-ой бригады Роман Савков

Из плена боевиков освобожден солдат 92-ой бригады Роман Савков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Сразу после освобождения Романа отправится на обследование.

Роман Савков попал в плен раненный под Красногоровкой, его удерживали в Макеевской колонии. По данным представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко, у солдата сахарный диабет и боевики ограничивали его в медобслуживании в результате чего, состояние здоровья Романа значительно ухудшилось.

Романа Савкова обменяли на женщину, осужденную в Украине за преступления простив страны и помилованную президентом. 21 января ее передали на неподконтрольную Киеву территорию. // 112.ua