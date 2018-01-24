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На Харківщині СБУ затримала бойовика незаконного збройного формування

24.01.2018 16:45

Співробітники Служби безпеки України затримали у Харківській області бойовика терористичної організації «ЛНР».

Правоохоронці встановили, що мешканець Чугуєва у 2014 році приєднався до терористів після свого «умовно-дострокового звільнення» з виправної колонії на території Луганської області, де він з 2008 року відбував покарання за умисне вбивство. Перебуваючи у складі незаконного збройного формування так званої «Брянки СССР «милиции ЛНР», він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, в яких отримав поранення. Після цього бойовик вирішив завершити свою «кар`єру» та повернувся на Харківщину.

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Оперативники спецслужби затримали зловмисника у його помешканні в Чугуєві, де він переховувався від правоохоронних органів. Під час обшуку житла співробітники СБ України вилучили три бойові гранати РГД-5, які передані на експертизу.

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Зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисника за статтями 110 та 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Також за матеріалами Служби безпеки України до трьох з половиною років позбавлення волі засуджено інформатора терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що протягом липня-серпня 2015 року мешканка селища Сартана, що неподалік Маріуполя, збирала відомості про дислокацію, чисельність та маршрути переміщення підрозділів сил антитерористичної операції. Здобуту інформацію жінка телефоном передавала терористам.

У серпні 2015 року співробітники СБ України затримали зловмисницю за місцем проживання.

Іллічівський районний суд міста Маріуполя визнав затриману винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

 

Прес-центр СБ України

 

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