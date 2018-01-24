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На Одещині викрито на хабарі посадовців митниці та Держприкордонслужби

24.01.2018 16:57

Співробітники СБ України викрили на хабарі державного інспектора митного поста «Кучурган» Одеської митниці та інспектора Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.

За оперативною інформацією спецслужби, посадовці систематично вимагали від підприємців гроші за безперешкодне вивезення з України товарів широкого вжитку. Сума хабара для власників завантаженого мікроавтобуса становила триста доларів США.

Фото Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання дев`яти тисяч двохсот гривень чергової неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск через кордон двох автомобілів з товаром.

Фото Служба безпеки України.

При огляді приміщень пункту пропуску співробітники СБ України виявили так звану «добову касу» у різній валюті еквівалентну майже тридцяти тисячам гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів та обранні міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, зокрема щодо встановлення інших посадових осіб, можливо задіяних у корупційній схемі.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки прикордонників.

Служба безпеки України 

 

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