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Боевики расстреляли друг друга на Светлодарской дуге

24.01.2018 17:10

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», боевики двух подразделений российского оккупационного контингента открыли «дружеский огонь» по своим же позициям.

Как выяснилось, на днях боевым охранением одного из подразделений 3-й омсбр «коллеги» из разведгруппы 7-й омсбр были приняты за «укропскую ДРГ», в результате чего последняя была накрыта плотным огнем из автоматов и пулеметов в районе правого фланга Светлодарской дуги.

ИС

В результате «товарищеской перестрелки» у разведгруппы двое «300», а украинские военные еще долго слушали в радиоэфире разборки с использованием всего «богатства» русской разговорной речи. // ИС

 

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